Окупанти повністю знищили енергетичну систему Херсона – ДТЕК

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"Сьогодні (11 листопада - ред.) визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", – наголосив він.

За його словами, відновлення нормального електропостачання може зайняти близько місяця.

"Тут потрібно дивитися на характер руйнувань. Але, наприклад, Київська область була відновлена за 30 днів після повної деокупації. Тому, я думаю, про такі ж строки можна говорити і на звільненій території Херсонської області", – додав Сахарук.

Нагадаємо

Площа звільненої від російських загарбників території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.