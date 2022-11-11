ЗСУ звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України - Гуменюк

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"Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог", - сказала вона.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів.

У мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.