ЗСУ звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Площа звільненої від російських загарбників території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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"Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог", - сказала вона.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів.
У мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.