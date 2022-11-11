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ЗСУ звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України - Гуменюк

ЗСУ звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України - Гуменюк

Київ • УНН

 • 290315 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Площа звільненої від російських загарбників території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог", - сказала вона.

Нагадаємо 

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів.

У мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.

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