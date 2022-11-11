ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге Украины - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Площадь освобожденной от российских захватчиков территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Если предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня - более трех тысяч квадратных километров освобожденных территорий. Однако все еще есть территории, где может оставаться враг", - сказала она.
Напомним
Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов.
В сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.