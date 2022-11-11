ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге Украины - Гуменюк

Цитата

"Если предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня - более трех тысяч квадратных километров освобожденных территорий. Однако все еще есть территории, где может оставаться враг", - сказала она.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов.

В сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.