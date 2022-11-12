Оккупанты полностью уничтожили энергетическую систему Херсона – ДТЭК

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"Сегодня (11 ноября – ред.) освобожден Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", – подчеркнул он.

По его словам, возобновление нормального электроснабжения может занять около месяца.

"Здесь нужно смотреть на характер разрушений. Но, например, Киевская область была восстановлена ​​через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, о таких же сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области", – добавил Сахарук.

Напомним

Площадь освобожденной от российских захватчиков территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.