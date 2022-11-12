Оккупанты полностью уничтожили энергетическую систему Херсона – ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские захватчики уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспільного, передает УНН.
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"Сегодня (11 ноября – ред.) освобожден Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", – подчеркнул он.
По его словам, возобновление нормального электроснабжения может занять около месяца.
"Здесь нужно смотреть на характер разрушений. Но, например, Киевская область была восстановлена через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, о таких же сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области", – добавил Сахарук.
Напомним
Площадь освобожденной от российских захватчиков территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.