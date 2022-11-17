Електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 дня - енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні протягом 14–21 днів може відновитися електропостачання. Про це повідомив операційний директор «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», яка управляє «Херсонобленерго», Володимир Гетманов у редакційному матеріалі Forbes, інформує УНН.
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«Електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14–21 днів. Ці терміни можуть змінюватися під час робіт, оскільки ситуація досить непрогнозована», - уточнює він.
Деталі
За словами Гетманова, відновлення лінії електропередачі до Херсона також дозволить повернути в Миколаїв воду, оскільки саме ця лінія живила електроенергією інфрастрктуру подання води в місто.
Він зазначив, що до повномасштабної війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Наразі всі вони зруйновані, вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5-2 млрд грн.
«Херсонобленерго концентрує сили на лінії електропередачі, яка йде з Миколаєва. Цю лінію зможемо відновити найшвидше. Для цього треба відновити зруйновану інфраструктуру: понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори. Наразі однієї лінії для Херсона має вистачити. Зараз у Херсоні рівень споживання буде набагато менший, ніж до війни. Багато людей виїхало, промисловість не працює», - заявив Гетманов.
Місцевому обленерго, за словами Гетманова, допомагають енергетики з інших міст – Одеси, Дніпра, Житомира, Кропивницького, Чернівців та Рівного.
Доповнення
11 листопада Херсон, який був під окупацією російських військ 8 місяців, повернувся під контроль України.
У звільненому від російських окупантів Херсоні 14 листопада офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.
Російські загарбники знищили всю енергетичну систему Херсона.