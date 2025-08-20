Электронная очередь в ТЦК и СП стала постоянным сервисом
Киев • УНН
С мая 2024 года электронная очередь в ТЦК и СП работала в тестовом режиме, а теперь стала постоянным сервисом. Украинское правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди по инициативе Министерства обороны.
Детали
Украинское правительство по инициативе Министерства обороны окончательно унормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП.
Ключевые выводы за период работы в тестовом режиме:
Как указано в сообщении пресс-службы Минобороны, сервис электронной очереди реализует следующие приоритеты:
- человекоцентричность;
- цифровизация процессов;
- свободное взаимодействие государства и граждан;
- удобные услуги.
Кроме того:
Убираем "живые" очереди под Центрами комплектования,
- усиливаем безопасность;
- ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан.
Работаем над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме.
Напомним
УНН передавал, что Министерство обороны Украины совместно с армейским командованием I QLogic запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для торговых центров и совместных предприятий по всей стране, что позволяет гражданам записываться на прием онлайн для выполнения своих законных обязанностей.
В Украине до конца 2025 года планируют запустить сервис "е-ТЦК" для уменьшения нагрузки на территориальные центры комплектования. Система интегрируется с "Резерв+" и должна уменьшить нагрузку на 15% ежемесячно.