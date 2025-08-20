Електронна черга в ТЦК та СП стала постійним сервісом
Київ • УНН
З травня 2024 року електронна черга в ТЦК та СП працювала в тестовому режимі, а тепер стала постійним сервісом. Український уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги з ініціативи Міністерства оборони.
З травня 2024 року електронна черга працювала в тестовому режимі, за цей час ставши постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Український уряд з ініціативи Міністерства оборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП.
Ключові висновки за період роботи у тестовому режимі:
Як зазначено у дописі пресслужби Міноборони сервіс електронної черги реалізує такі пріоритети:
- людиноцентричність;
- цифровізація процесів;
- вільна взаємодія держави та громадян;
- зручні послуги.
Кірм того:
Прибираємо "живі" черги під Центрами комплектування,
- посилюємо безпеку;
- пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян.
Працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі.
Нагадаємо
УНН передавав, що Міністерство оборони України спільно з армійським командуванням І QLogic запустило в тестовому режимі сервіс електронної черги для торгових центрів і спільних підприємств по всій країні, що дозволяє громадянам записуватися на прийом онлайн для виконання своїх законних обов'язків.
В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК" для зменшення навантаження на територіальні центри комплектування. Система інтегрується з "Резерв+" та має зменшити навантаження на 15% щомісяця.