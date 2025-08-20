Електронна черга в ТЦК та СП стала постійним сервісом

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 20556 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 20951 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 36606 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 138535 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 52723 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 50310 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 48754 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 183823 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 152455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 132891 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
20 серпня, 07:31 • 13691 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
20 серпня, 07:40 • 15503 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 40162 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 27670 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18 • 28483 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 13179 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 20556 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 36606 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 138535 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 183823 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Донецька область
Херсонська область
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
12:51 • 9096 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
12:45 • 7954 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
11:47 • 9888 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 28754 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 40450 перегляди
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Гривня
Нафта

Електронна черга в ТЦК та СП стала постійним сервісом

Київ • УНН

 • 64 перегляди

З травня 2024 року електронна черга в ТЦК та СП працювала в тестовому режимі, а тепер стала постійним сервісом. Український уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги з ініціативи Міністерства оборони.

Електронна черга в ТЦК та СП стала постійним сервісом

З травня 2024 року електронна черга працювала в тестовому режимі, за цей час ставши постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Український уряд з ініціативи Міністерства оборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП.

Ключові висновки за період роботи у тестовому режимі:

Як зазначено у дописі пресслужби Міноборони сервіс електронної черги реалізує такі пріоритети: 

  • людиноцентричність;
    • цифровізація процесів;
      • вільна взаємодія держави та громадян;
        • зручні послуги.

          Кірм того:

          Прибираємо "живі" черги під Центрами комплектування,

          - підкреслює МОУ.
          • посилюємо безпеку;
            • пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян.

              Працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі.

              Нагадаємо

              УНН передавав, що Міністерство оборони України спільно з армійським командуванням І QLogic запустило в тестовому режимі сервіс електронної черги для торгових центрів і спільних підприємств по всій країні, що дозволяє громадянам записуватися на прийом онлайн для виконання своїх законних обов'язків.

              В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс "е-ТЦК" для зменшення навантаження на територіальні центри комплектування. Система інтегрується з "Резерв+" та має зменшити навантаження на 15% щомісяця.

              Ігор Тележніков

              ПолітикаТехнології
              Міністерство оборони України
              Збройні сили України
              Україна