Экзит-пол во Львове: второй тур будет, первенство у Садового

Так, согласно екзит-полу, голоса распределены следующим образом:



Андрей Садовой (“Самопомощь”) — 41,12%,



Олег Синютка (“ЕС”) — 27,38%,



Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”) — 9,98%,



Ярослав Рущицин (“Голос”) — 5,62%,



Игорь Васюник (самовыдвиженец) — 3,97%.



На выборах в горсовет лидируют: “ЕС” (30,72%), “Самопомощь” (24,12%), “Голос” (9,78%), ВО “Свобода” (7,52%) и “Варта” (5,06%).

Так, было проведено 12 экзит-полов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Харькове, Виннице и Черкассах. Общее число опрошеных 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Киева Виталия Кличко от других кандидатов на должность Киевского городского главы.