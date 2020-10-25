Екзит-пол у Львові: другий тур буде, першість у Садового
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, на місцевих виборах у Львові лідирує чинний мер Андрій Садовий, однак другий тур відбудеться, передає кореспондент УНН.
Так, згідно з екзит-полом, голоси розподілені наступним чином:
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- Андрій Садовий (“Самопоміч”) — 41,12%,
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- Олег Синютка (“ЄС”) — 27,38%,
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- Руслан Кошулинський (ВО “Свобода”) — 9,98%,
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- Ярослав Рущіцін (“Голос”) — 5,62%,
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- Ігор Васюник (самовисуванець) — 3,97%.
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На виборах до міськради лідирують: “ЄС” (30,72%), “Самопоміч” (24,12%), “Голос” (9,78%), ВО “Свобода” (7,52%) і “Варта” (5,06%).
Так, було проведено 12 екзит-полів — у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Харкові, Вінниці та Черкасах. Загальна кількість опитаних 39 622 особи. Гранична похибка не перевищує 1,9%.
Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, показують відрив чинного мера Києва Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду Київського міського голови.