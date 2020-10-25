Экзит-пол в Днепре: лидирует нынешний глава, второй тур состоится

Так, согласно екзит-полу, голоса распределены следующим образом:

Борис Филатов (“Пропозиция”) — 44,47%,

Загид Краснов (“Громадська Сила”) — 14,44%,

Александр Вилкул (“Блок Вилкула “Украинская перспектива”) — 11,27%,

Сергей Рыженко (“Слуга Народа”) — 10,6%,

Сергей Никитин (ОПЗЖ) — 8,81%.

На выборах в горсовет лидируют: “Пропозиция” (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), “Слуга Народа” (15,21%), “Громадська сила” (10,44%) и “Европейская солидарность” (7,5%).

Так, было проведено 12 экзитполов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Харькове, Виннице и Черкассах. Общее число опрошеных 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского главы.