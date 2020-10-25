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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43880 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65784 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100271 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117542 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95117 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100435 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Экзит-пол в Днепре: лидирует нынешний глава, второй тур состоится

Экзит-пол в Днепре: лидирует нынешний глава, второй тур состоится

Киев  •  УНН

 • 14307 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам экзит-пола, проведеного в рамках общего проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, на местных выборах в Днепре лидирует действующий глава Борис Филатов, однако второй тур состоится, передаёт кореспондент УНН.

Так, согласно екзит-полу, голоса распределены следующим образом:
Борис Филатов (“Пропозиция”) — 44,47%,
Загид Краснов (“Громадська Сила”) — 14,44%,
Александр Вилкул (“Блок Вилкула “Украинская перспектива”) — 11,27%,
Сергей Рыженко (“Слуга Народа”) — 10,6%,
Сергей Никитин (ОПЗЖ) — 8,81%.

На выборах в горсовет лидируют: “Пропозиция” (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), “Слуга Народа” (15,21%), “Громадська сила” (10,44%) и “Европейская солидарность” (7,5%).

Так, было проведено 12 экзитполов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Харькове, Виннице и Черкассах. Общее число опрошеных 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского главы.

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