Экзит-пол в Днепре: лидирует нынешний глава, второй тур состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам экзит-пола, проведеного в рамках общего проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, на местных выборах в Днепре лидирует действующий глава Борис Филатов, однако второй тур состоится, передаёт кореспондент УНН.
Так, согласно екзит-полу, голоса распределены следующим образом:
Борис Филатов (“Пропозиция”) — 44,47%,
Загид Краснов (“Громадська Сила”) — 14,44%,
Александр Вилкул (“Блок Вилкула “Украинская перспектива”) — 11,27%,
Сергей Рыженко (“Слуга Народа”) — 10,6%,
Сергей Никитин (ОПЗЖ) — 8,81%.
На выборах в горсовет лидируют: “Пропозиция” (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), “Слуга Народа” (15,21%), “Громадська сила” (10,44%) и “Европейская солидарность” (7,5%).
Так, было проведено 12 экзитполов — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Харькове, Виннице и Черкассах. Общее число опрошеных 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.
Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского главы.