Екзит-пол у Дніпрі: лідирує нинішній глава, другий тур відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", на місцевих виборах в Дніпрі лідирує чинний глава Борис Філатов, однак другий тур відбудеться, передає кореспондент УНН.
Так, згідно з екзит-полом, голоси розподілені наступним чином:
Борис Філатов ("Пропозиція") - 44,47%,
Загід Краснов ("Громадська Сила") - 14,44%,
Олександр Вілкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива") - 11,27%,
Сергій Риженко ("Слуга Народу") - 10,6%,
Сергій Нікітін (ОПЗЖ) - 8,81%.
На виборах до міськради лідирують: "Пропозиція" (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), "Слуга Народу" (15,21%), "Громадська сила" (10,44%) і "Європейська солідарність" (7,5%).
Так, було проведено 12 екзит-полів - в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Харкові, Вінниці та Черкасах. Загальна кількість опитаних 39 622 особи. Гранична похибка не перевищує 1,9%.
Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови.