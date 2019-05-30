Экстренная посадка самолета в РФ: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня в Шереметьево экстренно сел самолет А320. Причиной посадки стал сработавший датчик пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.
Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. В ходе происшествия никто не пострадал. Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.
Ранее УНН сообщал, что в аэропорту сел "Сухой Суперджет". Позже информацию уточнили.