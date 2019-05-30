В России экстренно сел пассажирский "Суперджет"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" (SSJ) выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
"Только что в Шереметьево совершил аварийную посадку "Суперджет". К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в аэропорт также направляются подразделения МЧС.
Напомним, небольшой самолет разбился в Канаде, два человека погибли.
Как сообщал УНН, самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик в штате Наярит на западе страны.