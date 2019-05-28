Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Двое людей погибли в результате крушения небольшого самолета в Уайтхорсе, столице территории Юкон на северо-западе Канады. Об этом сообщили в национальном управлении по безопасности на транспорте, сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Авиакатастрофа произошла в понедельник вечером.
Разбился частный самолет Cessna 170, который совершал перелет из Уайтхорса в Анкоридж на Аляске. Он упал в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.
"Оба пассажира в четырехместном самолете погибли в результате крушения", - сообщили в управлении.
Инцидент будут расследовать.
В начале мая в Канаде разбился частный самолет, три человека погибло.