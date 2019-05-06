В Канаде разбился частный самолет, три человека погибло

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74960 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100370 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103230 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104931 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128610 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144786 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Канаде разбился частный самолет, три человека погибло

В Канаде разбился частный самолет, три человека погибло

Киев  •  УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На северо-западе Британской Колумбии, Канада, в городе Смитерс разбился частный самолет, погибло три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC News.

Три человека погибли после того, как небольшой самолет разбился возле поселка Смитерс, округ Колумбия, в субботу.

“В воскресенье Совет безопасности по транспорту подтвердил, что на борту Cessna 182 находились четыре человека”, — пишет издание.

Как сообщал УНН, Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов, основная причина катастрофы — удар молнии.

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