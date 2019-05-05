Основна версія катастрофи лайнера у Москві - удар блискавки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03 за московським часом. О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п’ять хвилин після цього літак здійснив посадку. Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів, основна причина катастрофи — удар блискавки, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС та ряд ЗМІ РФ.
На борту літака знаходилися 79 осіб — 73 пасажири і шість членів екіпажу. Слідчий комітет офіційно повідомив про 13 загиблих, в числі яких двоє дітей. Ще 12 осіб, за даними відомства, постраждали.
Причина пожежі на борту остаточно поки неясна. Як пише ТАСС, пілоти підтвердили, що в літак під час польоту вдарила блискавка. Джерела інших ЗМІ повідомляють, що пожежа почалася вже на землі, при невдалій посадці — літак не зміг приземлитися з першого разу, а з другого вдарився носом об смугу і загорівся. “Аерофлот” в офіційній заяві підтвердив інформацію про спалах двигуна після посадки.
СК порушив кримінальну справу. Вона розслідується по третій частині статті 263 КК РФ про порушення правил безпеки повітряного транспорту, що спричинило смерть двох або більше осіб. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв доручив створити спеціальну комісію для розслідування обставин інциденту.
Аеропорт продовжує роботу в обмеженому режимі. У Шереметьєво працює тільки одна злітно-посадкова смуга, більшість рейсів вилітають із затримкою. Значна частина рейсів, що прибувають перенаправляються в Домодєдово, Нижній Новгород або Санкт-Петербург.
Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях.