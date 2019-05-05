Основна версія катастрофи лайнера у Москві - удар блискавки

КИЇВ. 5 травня. УНН. Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03 за московським часом. О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п’ять хвилин після цього літак здійснив посадку. Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів, основна причина катастрофи — удар блискавки, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС та ряд ЗМІ РФ.