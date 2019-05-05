Основная версия крушения лайнера в Москве - удар молнии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64611 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101548 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103443 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126744 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112584 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов, основная причина катастрофы — удар молнии, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС и ряд СМИ РФ.

На борту самолета находились 79 человек — 73 пассажира и шесть членов экипажа. Следственный комитет официально сообщил о 13 погибших, в числе которых двое детей. Еще 12 человек, по данным ведомства, пострадали.

Причина пожара на борту окончательно пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники других СМИ сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет не смог приземлиться с первого раза, а со второго ударился носом о полосу и загорелся. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки.

СК возбудил уголовное дело. Оно расследуется по третьей части статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств инцидента.

Аэропорт продолжает работу в ограниченном режиме. В Шереметьево работает только одна взлетно-посадочная полоса, большинство рейсов вылетают с задержкой. Значительная часть прибывающих рейсов перенаправляются в Домодедово, Нижний Новгород или Санкт-Петербург.

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