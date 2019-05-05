Основная версия крушения лайнера в Москве - удар молнии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов, основная причина катастрофы — удар молнии, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС и ряд СМИ РФ.
На борту самолета находились 79 человек — 73 пассажира и шесть членов экипажа. Следственный комитет официально сообщил о 13 погибших, в числе которых двое детей. Еще 12 человек, по данным ведомства, пострадали.
Причина пожара на борту окончательно пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники других СМИ сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет не смог приземлиться с первого раза, а со второго ударился носом о полосу и загорелся. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки.
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