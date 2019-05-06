У Канаді розбився приватний літак, три людини загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На північному заході Британської Колумбії, Канада, в місті Смізерс розбився приватний літак, загинуло три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBC News.
Три людини загинули після того, як невеликий літак розбився біля селища Смізерс, округ Колумбія, в суботу.
"У неділю Рада безпеки по транспорту підтвердила, що на борту Cessna 182 знаходилися чотири людини", - пише видання.
Як повідомляв УНН, Слідчий комітет у своєму розпорядженні має дані про 37 тих, що вижили з 78 пасажирів, що знаходилися на борту згорілого в аеропорту Шереметьєво літака Sukhoi Superjet 100.
Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03 за московським часом. О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п'ять хвилин після цього літак здійснив посадку. Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів, основна причина катастрофи - удар блискавки.