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Невеликий літак розбився у Канаді, двоє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє людей загинули у результаті падіння невеликого літака у Вайтхорсі, столиці території Юкон на північному заході Канади. Про це повідомили в національному управлінні з безпеки на транспорті, повідомляє УНН з посиланням на CBC.

Авіакатастрофа сталася у понеділок увечері.

Розбився приватний літак Cessna 170, який здійснював переліт з Вайтхорса в Анкорідж на Алясці. Він впав за 600 метрів від злітно-посадкової смуги і загорівся.

"Обидва пасажири в чотиримісному літаку загинули в результаті катастрофи", - повідомили в управлінні.

Інцидент розслідуватимуть.

На початку травня у Канаді розбився приватний літак, три людини загинуло.

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