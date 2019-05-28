Невеликий літак розбився у Канаді, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє людей загинули у результаті падіння невеликого літака у Вайтхорсі, столиці території Юкон на північному заході Канади. Про це повідомили в національному управлінні з безпеки на транспорті, повідомляє УНН з посиланням на CBC.
Авіакатастрофа сталася у понеділок увечері.
Розбився приватний літак Cessna 170, який здійснював переліт з Вайтхорса в Анкорідж на Алясці. Він впав за 600 метрів від злітно-посадкової смуги і загорівся.
"Обидва пасажири в чотиримісному літаку загинули в результаті катастрофи", - повідомили в управлінні.
Інцидент розслідуватимуть.
На початку травня у Канаді розбився приватний літак, три людини загинуло.