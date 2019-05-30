У Росії екстрено сів пасажирський "Суперджет"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Пасажирський літак "Сухий Суперджет" (SSJ) виконав аварійну посадку в столичному аеропорту Росії Шереметьєво, до нього йдуть пожежні розрахунки. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Тільки що в Шереметьєво здійснив аварійну посадку "Суперджет". До місця слідують пожежні розрахунки, 10 автоцистерн", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, в аеропорт також направляються підрозділи МНС.
Нагадаємо, невеликий літак розбився в Канаді, двоє людей загинули.
Як повідомляв УНН, літак мексиканської авіакомпанії Volaris, на борту якого перебував президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, не зміг з першого разу сісти в аеропорту міста Тепік в штаті Наяріт на заході країни.