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Самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке

Самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке

Киев  •  УНН

 • 9964 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик в штате Наярит на западе страны. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета El Universal, передает УНН.

По данным издания, капитан воздушного судна решил идти на второй круг сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы.

“Мы снова начнем посадку, исключительно ради нашей безопасности, — сказал пилот. — На борту все в порядке, беспокоиться не о чем”. Уже через пять минут самолет сел в обычном режиме.

Покинув воздушное судно, глава государства назвал случившееся штатной ситуацией и добавил, что причин для беспокойства у него не было.

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Лопес Обрадор, занявший пост президента Мексики 1 декабря 2018 года, пользуется услугами только обычных авиакомпаний.

Как сообщал УНН, глава Минэкологии Мексики подала отставку: из-за нее задержали авиалайнер.

Украинские Национальные Новости

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