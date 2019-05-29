Літак з президентом Мексики на борту пішов на друге коло при посадці

КИЇВ. 29 травня. УНН. Літак мексиканської авіакомпанії Volaris, на борту якого перебував президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, не зміг з першого разу сісти в аеропорту міста Тепік в штаті Наяріт на заході країни. Про це повідомила у вівторок на своєму сайті газета El Universal, передає УНН.