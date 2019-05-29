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Літак з президентом Мексики на борту пішов на друге коло при посадці

Літак з президентом Мексики на борту пішов на друге коло при посадці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Літак мексиканської авіакомпанії Volaris, на борту якого перебував президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, не зміг з першого разу сісти в аеропорту міста Тепік в штаті Наяріт на заході країни. Про це повідомила у вівторок на своєму сайті газета El Universal, передає УНН.

За даними видання, капітан повітряного судна вирішив йти на друге коло відразу після того, як літак торкнувся злітно-посадкової смуги.

"Ми знову почнемо посадку, виключно заради нашої безпеки, - сказав пілот. - На борту все в порядку, турбуватися нема про що". Вже через п'ять хвилин літак сів в звичайному режимі.

Покинувши повітряне судно, глава держави назвав те, що трапилося штатною ситуацією і додав, що причин для занепокоєння у нього не було.

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Лопес Обрадор, який посів пост президента Мексики 1 грудня 2018 року, користується послугами тільки звичайних авіакомпаній.

Як повідомляв УНН, очільниця мінекології Мексики подала відставку: через неї затримали авіалайнер.

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