Літак глави МЗС Німеччини зламався в третій раз

КИЇВ. 20 травня. УНН. Глава МЗС ФРН Хайко Мас в неділю не зміг вчасно вилетіти до Болгарії через поломки допоміжної турбіни літака. Поломку усунули, проте в результаті Мас прибув з Берліна в Софію з візитом на годину пізніше запланованого. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.