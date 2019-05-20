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Літак глави МЗС Німеччини зламався в третій раз

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Глава МЗС ФРН Хайко Мас в неділю не зміг вчасно вилетіти до Болгарії через поломки допоміжної турбіни літака. Поломку усунули, проте в результаті Мас прибув з Берліна в Софію з візитом на годину пізніше запланованого. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

На німецьких урядових літаках почастішали інциденти, пов'язані з несправностями. Так, в квітні при посадці в Нью-Йорку лопнула покришка у урядового літака "Конрад Аденауер", на борту якого перебувала делегація Хайко Маса. У лютому через несправність в системі гідравліки шасі урядового лайнера Airbus A319 Мас був змушений продовжити своє перебування в Малі.

Через несправності літаків в квітні міністр фінансів ФРН Олаф Шольц був змушений вирушити на іншому літаку в США, в кінці січня федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр не зміг вчасно вилетіти з Ефіопії через технічні неполадки урядового літака.

Великий міжнародний резонанс викликав також "збій електронних систем" літака канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка прямувала в листопаді 2018 року на саміт країн "великої двадцятки" в Буенос-Айресі. В результаті цієї поломки Меркель пропустила відкриття саміту.

Нагадаємо, у понеділок в аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому канцлерка Німеччини прилетіла в це місто

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