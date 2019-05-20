Самолет главы МИД Германии сломался в третий раз

На немецких правительственных самолетах участились инциденты, связанные с неисправностями. Так, в апреле при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка у правительственного самолета "Конрад Аденауэр", на борту которого находилась делегация Хайко Маса. В феврале из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 Мас был вынужден продлить свое пребывание в Мали.

Из-за неисправностей самолетов в апреле министр финансов ФРГ Олаф Шольц был вынужден отправиться на другом самолете в США, в конце января федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета.

Большой международный резонанс вызвал также "сбой электронных систем" самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.

Напомним, в понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город