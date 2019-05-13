У літак Меркель в німецькому аеропорту врізався автомобіль

Під час зіткнення літак не рухався, а канцлерки на його борту не було, додав він. Чи отримало повітряне судно пошкодження і який їхній масштаб, в повідомленні не розкривається.

Канцлерка повернулася до Берліна на іншому літаку з числа урядових бортів, додав представник ВПС.

Bild з посиланням на джерела в ВПС країни пише, що до зіткнення в цей автомобіль сіла Меркель, водій був “так вражений цим фактом”, що пізніше вийшов з машини і забув поставити її на ручне гальмо. Представник аеропорту заявила виданню, що буде проведено розслідування події.

Урядовий флот Німеччини складається з 14 літаків, уточнює DW. Це не перший інцидент з цими літаками. В кінці листопада 2018 року літак з Меркель на борту через несправність екстрено сів в Кельні. Канцлер прямувала на саміт G20 і в підсумку дісталася до Буенос-Айреса, де він проходив, комерційним авіарейсом. Міністерство оборони країни після цього пообіцяло придбати для канцлера новий літак.

Як зазначалося раніше, ЗМІ опублікували кадри жорсткої посадки літака у М’янмі.