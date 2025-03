ЗМІ опублікували кадри жорсткої посадки літака у М'янмі

Пасажирський лайнер здійснив жорстку посадку в аеропорту Мандалая в неділю, 12 травня. Перед цим пілот розповів, що у літака не відкрилося переднє шасі. У підсумку він сів з використанням тільки заднього шасі.

На борту знаходилися 82 пасажири і сім членів екіпажу. В результаті ніхто не постраждав. Портал Breaking Aviation News також опублікував в акаунті в Twitter кадри евакуації пасажирів літака.

Як стало відомо раніше, розташування тіл багатьох пасажирів, які загинули під час катастрофи Sukhoi Superjet 100 в Шереметьєво, свідчить про те, що вони не встигли розстебнути ремені безпеки. Про це заявило джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах.

An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L

— Aeronews (@AeronewsRO) 12 мая 2019 г.

Evacuation footage from Myanmar National Airlines flight #UB103, the Embraer 190 which landed with its nose gear retracted earlier today at Mandalay airport, Myanmar. https://t.co/6MgQAQmy0n pic.twitter.com/28t90FOzIO

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 12 мая 2019 г.