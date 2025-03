СМИ опубликовали кадры жесткой посадки самолета в Мьянме

Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Мандалая в воскресенье, 12 мая. Перед этим пилот рассказал, что у самолета не открылось переднее шасси. В итоге он сел с использованием только заднего шасси.

На борту находились 82 пассажира и семь членов экипажа. В результате никто не пострадал. Портал Breaking Aviation News‏ также опубликовал в аккаунте в Twitter кадры эвакуации пассажиров самолета.

An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight # UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today , May 12th. No injuries reported.

Evacuation footage from Myanmar National Airlines flight # UB103 , the Embraer 190 which landed with its nose gear retracted earlier today at Mandalay airport , Myanmar.

