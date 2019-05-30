Екстренна посадка літака у РФ: стало відомо подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні в Шереметьєво екстрено сів літак А320. Причиною посадки став спрацювавший датчик пожежогасіння. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Літак, що виконував рейс SU1498 за маршрутом Москва-Грозний, повернувся в Шереметьєво після того, як на борту спрацював датчик пожежогасіння", - сказало джерело.
Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і в штатному режимі приземлився. В ході події ніхто не постраждав. Для зустрічі борту в Шереметьєво були стягнуті сили пожежників.
Раніше УНН повідомляв, що в аеропорту сів "Сухий Суперджет". Пізніше інформацію уточнили.