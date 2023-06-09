Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку из парламента

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"Очень грустно покидать парламент - по крайней мере теперь", - сказал Джонсон в заявлении. “Меня вытесняет крошечная горстка людей, не имея доказательств в подтверждение своих утверждений, и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате”.

Детали

Джонсон боролся за свое политическое будущее, расследуя дело по его обвинению во введении в заблуждение Палаты общин. Бывший премьер заявлял, соблюдал все правила в отношении COVID-19.

Комитет парламента по привилегиям мог бы рекомендовать отстранить Джонсона от парламента на срок более чем на 10 дней, если бы они признали, что он действительно ввел парламент в заблуждение неосмотрительно или преднамеренно, потенциально спровоцировав выборы на его место.

Бывший премьер-министр сказал, что получил письмо от комитета, в котором четко указывается, что они намерены использовать судебное дело, чтобы изгнать его из парламента.

Джонсон обвинил комитет в том, что он действовал на основе сфабрикованного дела.

“Большинство членов комитета – особенно председатель – уже высказали глубоко предвзятые замечания относительно моей вины еще до того, как они даже увидели доказательства”, – сказал он. “Оглядываясь назад, с моей стороны было наивно и доверчиво думать, что эти разбирательства могут быть отдаленно полезными или справедливыми”.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже был оштрафован за нарушение правил карантина, снова был заявлен в полицию из-за новых потенциальных нарушений.



