Борис Джонсон зіткнувся з новим розслідуванням поліції через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, якого вже штрафували за порушення правил карантину, знову заявили у поліцію через нові потенційні порушення, повідомляє AP News, пише УНН.
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У вівторок лондонська газета Times повідомила, що державні службовці повідомили у поліцію, про ймовірні візити Джонсона до Чекерса, під час офіційного карантину, а також вони повідомили про можливі порушення в резиденції на Даунінг-стріт.
Столична поліція та поліція долини Темзи заявили, що вивчають подробиці, пов’язані з інцидентами в період з червня 2020 року по травень 2021 року.
The Times повідомила, що потенційні порушення стали відомі, коли Джонсон готував свої свідчення для майбутнього розслідування Великобританії щодо того, як країна впоралася з пандемією COVID-19.
Офіс Кабінету міністрів, урядове відомство, яке підтримує роботу прем’єр-міністра, повідомило, що «інформація з’явилася під час процесу підготовки доказів для подання до розслідування щодо COVID».
«Відповідно до зобов’язань, викладених у Кодексі про державну службу, цей матеріал було передано до відповідних органів, і тепер це питання для них».
В офісі Джонсона заявили, що колишній лідер стверджував, що «заходи були законними і не порушували жодних правил щодо COVID».
Довідково
Джонсон був серед десятків людей, оштрафованих минулого року у зв’язку зі скандалом «partygate» через урядові вечірки, які порушували локдаун, які проводилися у 2020 та 2021 роках, коли у Великій Британії діяли жорсткі обмеження щодо соціального змішування.
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