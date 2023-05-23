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Борис Джонсон під час візиту до Техасу знову накинувся із критикою на Макрона

Борис Джонсон під час візиту до Техасу знову накинувся із критикою на Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Борис Джонсон використав французький акцент, щоб "м'яко висміяти" погляди президента Еммануеля Макрона на Україну під час виступу перед республіканцями в Техасі. Про це УНН пише посилаючись на Politico.

Деталі

Проукраїнські аналітичні центри запросили Джонсона на приватний обід у Далласі, штат Техас, де він зустрівся з двома десятками провідних консервативних діячів штату, включаючи політиків, донорів та промислових магнатів.

Послання Джонсона було простим: Америка має дотримуватись курсу в Україні.

"Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього - у довгостроковій перспективі це окупиться", - сказав Джонсон аудиторії, згідно з Politico.

Експрем'єр додав: "Ви ставите правильного коня. Україна має намір перемогти. Вони збираються перемогти путіна".

Джонсон, як пише видання, "м'яко знущався" з Макрона зі штучним французьким акцентом, коли він цитував його зауваження про те, що він не хоче, щоб російський президент був "принижений".

"Я думаю, що це мій французький друг і колега Еммануель Макрон сказав: "путіна не можна принижувати", — сказав він групі республіканських політиків та донорів.

"Чесно кажучи, я думаю, що для того, щоб принизити володимира путіна, потрібно дуже багато", - додав він. "Я не думаю, що наша робота — турбуватися про володимира путіна, його політичні перспективи чи розвиток його кар'єри".

Крім приватного обіду з республіканцями в Далласі в понеділок, Джонсон також зустрівся з колишнім президентом США Джорджем Бушем, який мешкає у місті зі своєю дружиною Лорою. Джонсон має зустрітися з губернатором Техасу Грегом Ебботтом в Остіні у вівторок.

Politico підрахувало, що Джонсон заробив близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів за рахунок зовнішніх доходів минулого року, в основному на виступах, крім зарплати в 84 000 фунтів стерлінгів, яку він досі отримує як депутат. Але вважається, що йому не заплатили за виступ у Далласі.

Додамо

Борис Джонсон раніше назвав Макрона "путінським підлабузником" після того, як президент Франції розкритикував реакцію тодішнього прем'єр-міністра на кризу з біженцями.

Обід був не вперше, коли Джонсон лобіював законодавців США від імені України. У січні він відвідав Вашингтон, де публічно закликав адміністрацію США надати Україні винищувачі, і під час тієї ж поїздки приватно зустрівся із законодавцями-республіканцями.

Після цього візиту Центр аналізу європейської політики (CEPA) — двопартійний аналітичний центр, який підтримує Україну, що базується у Вашингтоні, вирішив заручитися підтримкою Джонсона для більш широкої місії.

Група хотіла, щоб він вивів свої енергійні, проконсервативні аргументи на користь війни в глиб республіканської території.

Техас стане ключовим полем битви на республіканських президентських праймерізах 2024 року.

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