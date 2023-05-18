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Борис Джонсон назвал Макрона "подхалимом путина"

Борис Джонсон назвал Макрона "подхалимом путина"

Киев • УНН

 • 839608 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Разъяренный Борис Джонсон однажды в частном порядке назвал Эммануэля Макрона "путинским блюдцем", заявил помощник бывшего премьер-министра Великобритании, передает Politico, пишет УНН.

Детали

Подробно описывая опыт премьерства Джонсона в новом подкасте, бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Гуто Харри сказал, что Джонсон разразился тирадой о Макроне через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину — и после того, как президент Франции раскритиковал ответ Великобритании на кризис беженцев.

"На нашей утренней встрече он начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона", — сказал Харри. "По сути, говоря, что он (Макрон) му*ак, он путинский подхалим".

Официальные лица Великобритании критиковали попытки Макрона установить мир в Украине, в частности после встречи с путиным в кремле незадолго до войны.

По словам Харри, Джонсон считал эту встречу "тошнотворной".

"Сначала возникла напряженность, когда такие люди, как Эммануэль Макрон из Франции, ездили в москву, чтобы поговорить с путиным", — указал Харри.

После начала войны Джонсон стал ярым сторонником президента Украины Владимира Зеленского, а Великобритания стала ведущим поставщиком оружия.

Харри рассказал о телефонном разговоре двух лидеров в ночь вторжения россии.

"Это было очень отрезвляюще. Мы действительно не могли поверить, что это серьезно", — сказал он, добавив: "У них двоих была эта необычная связь".

Добавим

Париж и Лондон часто расходились во мнениях относительно торговли после Brexit, а Джонсон и Макрон поссорилась после того, как президент Франции публично раскритиковал британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca.

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