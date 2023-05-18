Борис Джонсон назвав Макрона "підлабузником путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Розлючений Борис Джонсон одного разу в приватному порядку назвав Еммануеля Макрона "путінським блюдцем", заявив помічник колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, передає Politico, пише УНН.
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Докладно описуючи досвід прем'єрства Джонсона в новому подкасті, колишній директор з комунікацій Даунінг-стріт Гуто Харрі сказав, що Джонсон вибухнув тирадою про Макрона через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну — і після того, як президент Франції розкритикував відповідь Великої Британії на кризу біженців.
"На нашій ранковій зустрічі він почав жорстоку атаку на Еммануеля Макрона", - сказав Харрі. "По суті, кажучи, що він (Макрон) муд*к, він путінський підлабузник".
Офіційні особи Великої Британії критикували спроби Макрона встановити мир в Україні, зокрема після зустрічі з путіним у кремлі незадовго до війни.
За словами Харрі, Джонсон вважав цю зустріч "нудотною".
"Спочатку виникла напруженість, коли такі люди, як Еммануель Макрон із Франції, їздили до москви, щоб поговорити з путіним", - вказав Харрі.
Після початку війни Джонсон став затятим прихильником президента України Володимира Зеленського, а Велика Британія стала провідним постачальником зброї.
Харрі розповів про телефонну розмову двох лідерів у ніч вторгнення росії.
"Це було дуже протверезно. Ми дійсно не могли повірити, що це серйозно", — сказав він, додавши: "У них двох був цей незвичайний зв'язок".
Додамо
Париж і Лондон часто розходилися в думках щодо торгівлі після Brexit, а Джонсон і Макрон посварилася після того, як президент Франції привселюдно розкритикував британську вакцину від коронавірусу AstraZeneca.