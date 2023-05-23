Борис Джонсон во время визита в Техас снова набросился с критикой на Макрона

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Проукраинские аналитические центры пригласили Джонсона на частный обед в Далласе, штат Техас, где он встретился с двумя десятками ведущих консервативных деятелей штата, включая политиков, доноров и промышленных магнатов.

Послание Джонсона было простым: Америка должна придерживаться курса в Украине.

"Я просто призываю вас всех придерживаться этого - в долгосрочной перспективе это окупится", — сказал Джонсон аудитории, согласно Politico.

Экс-премьер добавил: "Вы ставите правильную лошадь. Украина намерена победить. Они собираются победить путина".

Джонсон, как пишет издание, "мягко издевался" над Макроном с искусственным французским акцентом, когда он цитировал его замечание о том, что он не хочет, чтобы российский президент был "унижен".

"Я думаю, что это мой французский друг и коллега Эммануэль Макрон сказал: "путина нельзя унижать", — сказал он группе республиканских политиков и доноров.

"Честно говоря, я думаю, что для того, чтобы унизить владимира путина, нужно очень много", — добавил он. "Я не думаю, что наша работа — беспокоиться о владимире путине, его политических перспективах или развитии его карьеры".

Помимо частного обеда с республиканцами в Далласе в понедельник, Джонсон также встретился с бывшим президентом США Джорджем Бушем, который живет в городе со своей женой Лорой. Джонсон должен встретиться с губернатором Техаса Грегом Эбботтом в Остине во вторник.

Politico подсчитало, что Джонсон заработал около 5 миллионов фунтов стерлингов за счет внешних доходов в прошлом году, в основном на выступлениях, помимо зарплаты в 84 000 фунтов стерлингов, которую он до сих пор получает как депутат. Но считается, что ему не заплатили за выступление в Далласе.

Добавим

Борис Джонсон ранее назвал Макрона "путинским подхалимом" после того, как президент Франции раскритиковал реакцию тогдашнего премьер-министра на кризис с беженцами.

Обед был не первым, когда Джонсон лоббировал законодателей США от имени Украины. В январе он посетил Вашингтон, где публично призвал администрацию США предоставить Украине истребители, и во время той же поездки частным образом встретился с законодателями-республиканцами.

После этого визита Центр анализа европейской политики (CEPA) — двухпартийный аналитический центр, поддерживающий Украину, базирующийся в Вашингтоне, решил заручиться поддержкой Джонсона для более широкой миссии.

Группа хотела, чтобы он вывел свои энергичные, проконсервативные аргументы в пользу войны вглубь республиканской территории.

Техас станет ключевым полем битвы на республиканских президентских праймериз 2024 года.