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Борис Джонсон столкнулся с новым расследованием полиции из-за нарушения карантина

Борис Джонсон столкнулся с новым расследованием полиции из-за нарушения карантина

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. На бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого уже штрафовали за нарушение правил карантина, снова заявили в полицию из-за новых потенциальных нарушений, сообщает AP News, пишет УНН.

Детали 

Во вторник лондонская газета Times сообщила, что государственные служащие  сообщили в полицию, о вероятных визитах Джонсона в Чекерс, во время официального карантина а также они сообщили о возможных нарушениях в резиденции на Даунинг-стрит.

Столичная полиция и полиция долины Темзы заявили, что изучают подробности, связанные с инцидентами в период с июня 2020 года по май 2021 года.

The Times сообщила, что потенциальные нарушения стали известны, когда Джонсон готовил свои показания для будущего расследования Великобритании относительно того, как страна справилась с пандемией COVID-19.

Офис Кабинета министров, правительственное ведомство, которое поддерживает работу премьер-министра, сообщило, что «информация появилась во время процесса подготовки доказательств для представления в расследование по COVID».

«В соответствии с обязательствами, изложенными в Кодексе о государственной службе, этот материал был передан в соответствующие органы, и теперь это вопрос для них».

В офисе Джонсона заявили, что бывший лидер утверждал, что «меры были законными и не нарушали никаких правил в отношении COVID».

Справочно 

Джонсон был среди десятков людей, оштрафованных в прошлом году в связи со скандалом «partygate» из-за правительственных вечеринок, нарушающих локдаун, которые проводились в 2020 и 2021 годах, когда в Великобритании действовали жесткие ограничения по социальному смешению.

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