Експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон йде у відставку з парламенту

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"Дуже сумно залишати парламент - принаймні тепер", - сказав Джонсон у заяві. “Мене витісняє крихітна жменька людей, не маючи доказів на підтвердження своїх тверджень, і без схвалення навіть членів Консервативної партії, не кажучи вже про ширший електорат”.

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Джонсон боровся за своє політичне майбутнє, розслідуючи справу у його звинуваченні щодо введення в оману Палати громад. Колишній прем'єр заявляв, дотримувався всіх правил щодо COVID-19.

Комітет парламенту з питань привілеїв міг би рекомендувати відсторонити Джонсона від парламенту на термін більше ніж на 10 днів, якби вони визнали, що він дійсно ввів парламент в оману необачно або навмисно, потенційно спровокувавши вибори на його місце.

Колишній прем'єр-міністр сказав, що отримав листа від комітету, в якому чітко вказується, що вони мають намір використати судову справу, щоб вигнати його з парламенту.

Джонсон звинуватив комітет у тому, що він діяв на основі сфабрикованої справи.

“Більшість членів Комітету – особливо голова – вже висловили глибоко упереджені зауваження щодо моєї провини ще до того, як вони навіть побачили докази”, – сказав він. “Оглядаючись назад, з мого боку було наївно і довірливо думати, що ці розгляди можуть бути віддалено корисними чи справедливими”.

Нагадаємо

На колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, якого вже штрафували за порушення правил карантину, знову заявили у поліцію через нові потенційні порушення.



