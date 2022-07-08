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Экспорт – важная составляющая экономики в условиях войны – Кулеба

Экспорт – важная составляющая экономики в условиях войны – Кулеба

Киев • УНН

 • 145241 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Государство должно помогать украинскому бизнесу выходить на внешний рынок, ведь это способствует развитию экономики Украины и является важной мерой для выживания в условиях войны. Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

«Мы в МИД считаем, что привлекать в Украину деньги и помогать украинским экспортерам выходить на внешние рынки сейчас не менее важно, чем привлекать в Украину оружие, необходимое для победы. Сейчас наша главная задача создавать возможности на иностранных рынках для украинских экспортеров, находить для украинских предпринимателей партнеров и помогать с контрактами. Онлайн-система NAZOVNI – наш ответ украинскому бизнесу, до этого работавшему на внутренний рынок. В условиях войны экспорт необходим для выживания. Сейчас беспрецедентно выгодные условия экспорта, ведь сейчас многие страны отменили пошлины и квоты на экспорт из Украины», – сообщил министр.

Детали

Он добавил, что мир как никогда интересуется Украиной, а именно интерес – это основа для торговли. МИД постоянно получает запросы от иностранных магазинов и сетей, желающих иметь украинские товары на своих полках. Сейчас через онлайн-сервис увеличено количество стран, в которые можно подать заявку на экспорт. В декабре это было 10 стран, а сейчас их уже 89. Кулеба признается, что список стран, которые хотят поддержать Украину экономическими инструментами, больше тех, кто готов поддержать оружием.

Кроме того, министр считает, что сейчас власти вместе с бизнесом должны создать целый класс экспортеров, чтобы фундаментально и качественно развивать данную сферу. В настоящее время в сотрудничестве с экономическими школами готовится учебный и менторский центр для бизнесменов, которые планируют заниматься экспортом, но не понимают, с чего нужно начинать.

Напомним

На конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ИТ-сфера – единственная сфера, которая показала рост во время войны, а встраивание технологий во все сферы сможет сделать Украину привлекательной для инвестиций и развития бизнеса.

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