Експорт - важлива складова економіки в умовах війни – Кулеба

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«Ми в МЗС вважаємо, що залучати в Україну гроші і допомагати українським експортерам виходити на зовнішні ринки зараз не менш важливо, ніж залучати в Україну зброю, яка потрібна для перемога. Зараз наше головне завдання – створювати можливості на іноземних ринках для українських експортерів, знаходити для українських підприємців партнерів і допомагати з контрактами. Онлайн-система NAZOVNI – наша відповідь українському бізнесу, який до цього працював на внутрішній ринок. В умовах війни експорт необхідний для виживання. Зараз безпрецедентно вигідні умови експорту, адже зараз багато країн скасували мита та квоти на експорт з України», – повідомив міністр.

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Він додав, що світ як ніколи цікавиться Україною, а саме інтерес – це основа для торгівлі. МЗС постійно отримує запити від іноземних магазинів і мереж, які хочуть мати українські товари на своїх полицях. Зараз через онлайн-сервіс збільшено кількість країн, до яких можна подати заявку на експорт. В грудні це було 10 країн, а зараз їх вже 89. Кулеба зізнається, що список країн, які хочуть підтримати Україну економічними інструментами більший, ніж тих, хто готовий підтримати зброєю.

Крім того, міністр вважає, що зараз влада разом з бізнесом має створити цілий клас експортерів, щоб фундаментально та якісно розвивати дану сферу. Наразі у співпраці з економічними школами готується навчальний та менторський центр для бізнесменів, які планують займатися експортом, але не розуміють, з чого треба починати.

Нагадаємо

На конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ІТ-сфера – єдина сфера, яка показала зростання під час війни, а вбудування технологій в усі сфери зможуть зробити Україну привабливою для інвестицій і розвитку бізнесу.