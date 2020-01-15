Экспорт сахара сократился более чем вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Экспорт сахара Украиной в прошлом году сократился более чем вдвое - до 236,8 тыс. т. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАСУ "Укрцукор".
"В 2019 году украинские производители поставили на внешние рынки 236,8 тыс. т сахара, что более чем в два раза меньше чем в предыдущем году - 584,9 тыс. т", - сообщили в ассоциации.
Как указано, за декабрь экспортировано 6,9 тыс. т сахара. Таким образом, за четыре месяца текущего маркетингового года 21,8 тыс. т сахара поставлено на внешние рынки. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Замглавы правления "Укрцукор" Руслана Яненко по этому поводу указала, что "экспорт полностью просел: если раньше экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. т, то в этом последние полгода в среднем экспортировали около 5 тыс. т сахара в месяц". "В первую очередь это связано с мировым профицитом, который "давил" на рынок и цены. Кроме того, мы постепенно теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, из-за нарастающей конкуренциюи со стороны России и ЕС", - пояснила она.
По словам эксперта, в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку неблагоприятные мировые цены продолжат тенденцию к уменьшению сырья и сокращению производства сахара, а конкуренция на рынках, которые всегда были наиболее прибыльными для украинских производителей, усилится.
Напомним, что производство сахара в 2019/2020 МГ сократилось почти на 20% .