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Виробництво цукру в Україні скоротилося майже на 20%

Виробництво цукру в Україні скоротилося майже на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Виробництво цукру в Україні у 2019/2020 маркетинговому році скоротилося майже на 20%. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЦУ "Укрцукор".

"В 2019/2020 МР в Україні виготовлено 1,48 млн т цукру, що на 19% менше, ніж попереднього року", - повідомили в НАЦУ.

Як зазначається, трійка лідерів виглядає незмінно: Вінницька обл. – 331,9 тис. т, Хмельницька обл. – 192,8 тис. т, а замикає трійку Тернопільська обл. з показником 186,4 тис. т.

Загалом же, вказано, у сезоні працювало 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн т цукрових буряків. "Це майже на третину менше, ніж попереднього року. Як бачимо, суттєве зменшення кількості сировини потягнуло за собою скорочення виробничих потужностей і, як наслідок, зменшення виробництва цукру в цілому", - прокоментувала заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

За словами експерта, такий результат є досить прогнозованим, адже світовий профіцит цукру, що тривав останні три роки суттєво вплинув і на український ринок – маємо скорочення посівних площ під цукровими буряками на 20% і зменшення кількості сировини. Окрім того, що 9 переробних підприємств в цьому році не запустилось, виробничий сезон також скоротився майже на місяць, а це, як повідомляється, відіб’ється на собівартості виробництва цукру, адже мінімально цукровий завод повинен відпрацювати 100 днів, щоб покрити витрати на запуск.

Нагадаємо, в ООН зафіксували стрибок світових цін на продукти.

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