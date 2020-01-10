Производство сахара в Украине сократилось почти на 20%

"В 2019/2020 МГ в Украине изготовлено 1,48 млн т сахара, что на 19% меньше, чем годом ранее", - сообщили в НАСУ.

Как отмечается, тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая обл. - 331,9 тыс. т, Хмельницкая обл. - 192,8 тыс. т, а замыкает тройку Тернопольская обл. с показателем 186,4 тыс. т.

В целом же, указано, в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн т сахарной свеклы. "Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", - прокомментировала заместитель главы правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

По словам эксперта, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который длился последние три года существенно повлиял и на украинский рынок - имеем сокращение посевных площадей под сахарную свеклу на 20% и уменьшение количества сырья. Кроме того, что 9 перерабатывающих предприятий в этом году не запустилось, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, как сообщается, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск.

Напомним, в ООН зафиксировали скачок мировых цен на продукты.