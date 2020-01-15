Експорт цукру скоротився більш ніж вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Експорт цукру Україною у минулому році скоротився більш ніж вдвічі - до 236,8 тис. т. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЦУ "Укрцукор".
"У 2019 році українські виробники поставили на зовнішні ринки 236,8 тис. т цукру, що більш ніж в два рази менше ніж попереднього року – 584,9 тис. т", - повідомили в асоціації.
Як вказано, за грудень експортовано 6,9 тис. т цукру. Таким чином, за чотири місяці поточного маркетингового року 21,8 тис. т цукру поставлено на зовнішні ринки. Це майже в 10 разів менше ніж за аналогічний період минулого року.
Заступник голови правління "Укрцукру" Руслана Яненко з цього приводу вказала, що "експорт повністю просів: коли раніше експортний показник місяця досягав 40-60 тис. т, то цьогоріч останніх пів року в середньому експортували близько 5 тис. т цукру в місяць". "У першу чергу це пов’язано зі світовим профіцитом, який "давив" на ринок і ціни. Окрім того, ми поступово втрачали ринки Африки та Азії, які колись займали лідируючі позиції по імпорту українського цукру, через наростаючу конкуренцію з боку Росії та ЄС", - пояснила вона.
За словами експерта, наступного року істотних змін в експортній перспективі не відбудеться, оскільки несприятливі світові ціни продовжать тенденцію до зменшення сировини та скорочення виробництва цукру, а конкуренція на ринках, які завжди були найбільш прибутковими для українських виробників, посилиться.
Нагадаємо, що виробництво цукру в 2019/2020 МР скоротилось майже на 20%.