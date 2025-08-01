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Экспорт российского газа в Европу в июле вырос на 37% - Reuters

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Среднесуточные поставки российского газа в Европу выросли на 37% в июле. Это произошло из-за возобновления после ремонтных работ и использования "Турецкого потока" как единственного транзитного маршрута.

Экспорт российского газа в Европу в июле вырос на 37% - Reuters

Среднесуточные поставки природного газа российского энергетического гиганта "Газпром" в Европу в июле выросли на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они были сокращены из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Турция и подводный трубопровод "Турецкий поток" являются единственным транзитным маршрутом, оставшимся для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января.

Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog, показали, что экспорт российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" вырос до 51,5 миллиона кубических метров (млн куб. м) в день в июле с 37,6 млн куб. м в день в июне.

Это на 4,7% больше, чем в июле 2024 года, когда они составляли 49,2 млн куб. м. По расчетам Reuters, общий объем поставок российского газа в Европу через "Турецкий поток" за первые шесть месяцев этого года составил около 9,93 миллиарда кубических метров по сравнению с 9,3 млрд куб. м за аналогичный период годом ранее.

Экспорт "Газпрома" в Европу за январь-июль прошлого года составил 18,3 млрд куб. м, и этот показатель учитывал объемы, прошедшие транзит через Украину. Согласно данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по различным маршрутам.

В 2024 году этот показатель резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м. На пике в 2018-2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.

Дополнение

Суд в Гааге снял арест с долей "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Арест был наложен по искам украинских компаний, но суд решил, что это может нарушить принцип государственного иммунитета. 

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Газпром
Reuters
Гаага
Европа
Турция
Украина