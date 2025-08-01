Экспорт российского газа в Европу в июле вырос на 37% - Reuters
Киев • УНН
Среднесуточные поставки российского газа в Европу выросли на 37% в июле. Это произошло из-за возобновления после ремонтных работ и использования "Турецкого потока" как единственного транзитного маршрута.
Среднесуточные поставки природного газа российского энергетического гиганта "Газпром" в Европу в июле выросли на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они были сокращены из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Турция и подводный трубопровод "Турецкий поток" являются единственным транзитным маршрутом, оставшимся для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января.
Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog, показали, что экспорт российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" вырос до 51,5 миллиона кубических метров (млн куб. м) в день в июле с 37,6 млн куб. м в день в июне.
Это на 4,7% больше, чем в июле 2024 года, когда они составляли 49,2 млн куб. м. По расчетам Reuters, общий объем поставок российского газа в Европу через "Турецкий поток" за первые шесть месяцев этого года составил около 9,93 миллиарда кубических метров по сравнению с 9,3 млрд куб. м за аналогичный период годом ранее.
Экспорт "Газпрома" в Европу за январь-июль прошлого года составил 18,3 млрд куб. м, и этот показатель учитывал объемы, прошедшие транзит через Украину. Согласно данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по различным маршрутам.
В 2024 году этот показатель резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м. На пике в 2018-2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.
Дополнение
Суд в Гааге снял арест с долей "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Арест был наложен по искам украинских компаний, но суд решил, что это может нарушить принцип государственного иммунитета.