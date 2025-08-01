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Експорт російського газу до Європи у липні зріс на 37% у липні - Reuters

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Середньодобові постачання російського газу до Європи зросли на 37% у липні. Це відбулося через відновлення після ремонтних робіт та використання "Турецького потоку" як єдиного транзитного маршруту.

Експорт російського газу до Європи у липні зріс на 37% у липні - Reuters

Середньодобові постачання природного газу російського енергетичного гіганта "газпром" до Європи в липні зросли на 37% порівняно з попереднім місяцем, коли їх скоротили через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Туреччина та підводний трубопровід "Турецький потік" є єдиним транзитним маршрутом, що залишився для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з москвою, термін дії якої закінчився 1 січня.

Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog, показали, що експорт російського газу трубопроводом "Турецький потік" зріс до 51,5 мільйона кубічних метрів (млн куб. м) на день у липні з 37,6 млн куб. м на день у червні.

Це на 4,7% більше, ніж у липні 2024 року, коли вони становили 49,2 млн куб. м. За розрахунками Reuters, загальний обсяг поставок російського газу до Європи через "Турецький потік" за перші шість місяців цього року становив близько 9,93 мільярда кубічних метрів порівняно з 9,3 млрд куб. м за аналогічний період роком раніше.

Експорт "газпрому" до Європи за січень-липень минулого року склав 18,3 млрд куб. м, і цей показник враховував обсяги, які пройшли транзит через Україну. Згідно з даними "газпрому" та розрахунками Reuters, у 2022 році росія поставила до Європи близько 63,8 млрд куб. м газу різними маршрутами.

У 2024 році цей показник різко скоротився на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, але у 2024 році зріс приблизно до 32 млрд куб. м. На піку у 2018-2019 роках річні потоки газу до Європи сягали від 175 до 180 млрд куб. м.

Доповнення

Суд у Гаазі зняв арешт з часток "газпрому" у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Арешт був накладений за позовами українських компаній, але суд вирішив, що це може порушити принцип державного імунітету. 

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Газпром
Reuters
Гаага
Європа
Туреччина
Україна