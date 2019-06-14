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Эксперты выяснили, на какие факторы обращает внимание покупатель при выборе жилья

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Более 65% потенциальных покупателей считает цену главным приоритетом при выборе квартиры в том или ином ЖК. В то же время более 57% опрошенных отметили, что важным при выборе квартиры является имидж застройщика. Об этом говорится в презентации результатов IV аудита отделов продаж 100 ЖК Киева и области, сообщает УНН.

Эксперты выяснили, на какие факторы обращает внимание покупатель при выборе жилья

Был проведен опрос потенциальных покупателей жилья с целью выявления их главных потребностей и ориентиров при выборе квартиры на первичном рынке недвижимости.

Эксперт специализированного портала 3m2 Виктория Берещак, обнародовала первые результаты опроса. По данным исследования 75,5% опрошенных отметили, что поиск квартиры начинается с тщательного изучения информации о том или ином жилом комплексе в сети.

Кроме этого более 36,7% утверждают, что в начале выбора потенциально интересными для них могут быть квартиры сразу в 3-х ЖК. Виктория Берещак обратила внимание на то, что 61,2% респондентов отметили, что при выборе квартиры им не хватает достоверной информации об актуальных ценах на квартиры. При этом 34,7% потенциальных покупателей настроены приобрести квартиру на 100% оплаты ее стоимости, 30,6% - с помощью рассрочки до ввода дома или ЖК в эксплуатацию, 24,5% принявших участие в опросе рассчитывают стать владельцами квартир по долговременными программами в рассрочку и еще 10,2% надеются на ипотечные программы коммерческих банков.

По мнению Виктории Берещак, покупатель жилья на первичном рынке сейчас находится на пути "вдумчивой экономии".

"Покупателя интересует технология строительства, используемые строительные материалы и их происхождение. Кроме этого много внимания отводится вопросам подключения к инженерным коммуникациям", - сообщила она.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В том числе крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Оставшуюся сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость "квадрата", то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, "Киевгорстрой" предлагает на выбор программы с различными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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