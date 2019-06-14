Експерти з’ясували, на які фактори звертає увагу покупець під час вибору житла

Було проведене опитування потенційних покупців житла з метою виявлення їхніх найголовніших потреб та орієнтирів при виборі квартири на первинному ринку нерухомості.

Експерт спеціалізованого порталу 3m2 Вікторія Берещак, оприлюднила перші результати опитування. За даними дослідження 75,5% опитаних зазначили, що пошук квартири починається з ретельного вивчення інформації про той чи інший житловий комплекс у мережі.

Крім цього більш як 36,7% твердять, що на початку вибору потенційно цікавими для них можуть бути квартири відразу в 3-х ЖК. Вікторія Берещак звернула увагу на те, що 61,2% респондентів наголосили, що при виборі квартири їм не вистачає достовірної інформації про актуальні ціни на квартири. При цьому 34,7% потенційних покупців налаштовані придбати квартиру на 100% сплати її вартості, 30,6% — за допомогою розтермінування до введення будинку чи ЖК в експлуатацію, 24,5% тих, хто взяв участь в опитуванні розраховують стати власниками квартир за довготривалими програмами на виплат і ще 10,2% сподіваються на іпотечні програми комерційних банків.

На думку Вікторії Берещак, покупець житла на первинному ринку зараз перебуває на шляху “вдумливої економії”.

“Покупця цікавить технологія будівництва, використовувані будівельні матеріали та їхнє походження. Окрім цього важливу увагу приділяються питанням підключення до інженерних комунікацій”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

Зокрема найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам’ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість “квадрата”, то збільшиться і виплата по розстрочці.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, “Київміськбуд” пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.