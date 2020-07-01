Эксперты прокомментировали проблемы шахтеров и решение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Правительство приняло ряд важных решений, чтобы вывести отечественные шахты из простоя: инициировало запрет электроэнергии из РФ, установило приоритет в использовании украинского угля на ТЭС. Однако остаются нерешенные проблемы, среди которых - миллиардные долги энергетиков за уголь. Об этом УНН заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, комментируя бессрочную акцию протеста шахтеров и профсоюзных работников, которая на днях началась в Киеве.
"Все что сделало Минэнерго и КМУ - это очень правильные шаги. Но дополнительно надо решить долговые обязательства на энергорынке. Потому что сегодня 1 июля - и мы зашли на новый рынок, но с большими долгами. А для захода на новый рынок было два главных условия: решить вопрос долгов и отменить перекрестное субсидирование", - объясняет Плачков.
В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко подтверждает, что до принятия антикризисных решений Кабмина некоторые ТЭС использовали российский уголь, чем спровоцировали кризис в угольной отрасли Украины.
"Мне совершенно не понятно, почему они работают на импортном угле, на антраците, который завозится из РФ - перекупается из ОРДЛО. Почему блоки, которые могли бы работать на нашем угле, стоят. Ситуацию нужно исправлять директивно, экономического смысла продолжать так и больше нет", - добавил он.
Специалист также выразил поддержку работникам, которые требуют вывести украинские шахты из простоя и угольщикам, которые просят правительство платить им вовремя зарплаты.
Напомним, решая проблемы шахтеров, Кабмин инициировал запрет импорта электроэнергии из РФ, выплатил шахтерам долги по зарплате и установил приоритет использования украинского угля (вместо резервного газа) на ТЭС.