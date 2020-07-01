Експерти прокоментували проблеми шахтарів і рішення уряду

ukru
Ексклюзив
08:24 • 56030 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 103722 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107113 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167109 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138876 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147138 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148376 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129307 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183272 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126303 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 32374 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126087 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112304 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112544 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99824 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 56030 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 103721 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107112 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99805 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105495 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106050 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123683 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140155 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138128 перегляди
Актуальне
Експерти прокоментували проблеми шахтарів і рішення уряду

Експерти прокоментували проблеми шахтарів і рішення уряду

Київ • УНН

 • 12054 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Уряд прийняв низку важливих рішень, аби вивести вітчизняні шахти із простою: ініціював заборону електроенергії з РФ, встановив пріоритет у використанні українського вугілля на ТЕС. Однак лишаються не вирішені проблеми, серед яких - мільярдні борги енергетиків за вугілля. Про це УНН заявив колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков, коментуючи безстрокову акцію протесту шахтарів і профспілкових працівників, яка днями розпочалася у Києві.

"Все що зробило Міненерго і КМУ - це дуже правильні кроки. Але додатково треба розв'язати боргові зобов'язання на енергоринку. Бо сьогодні 1 липня - і ми зайшли на новий ринок, але з великими боргами. А для заходу на новий ринок було дві головні умови: вирішити питання боргів і скасувати перехресне субсидіювання", - пояснює Плачков.

У свою чергу експерт з питань енергетики Сергій Дяченко підтверджує, що до прийняття антикризових рішень Кабміну деякі ТЕС використовували російське вугілля, чим спровокували кризу у вугільній галузі України.

"Мені абсолютно не зрозуміло, чому вони працюють на імпортному вугіллі, на антрациті, який завозиться з РФ - перекуповується з ОРДЛО. Чому блоки, які могли б працювати на нашому вугіллі, стоять. Ситуацію треба виправляти директивно, економічного сенсу продовжувати так й надалі немає", - додав він.

Фахівець також висловив підтримку працівникам галузі, які вимагають вивести українські шахти із простою, і вугільникам, які просять уряд платити їм вчасно зарплати.

Нагадаємо, вирішуючи проблеми шахтарів, Кабмін ініціював заборону імпорту електроенергії з РФ, виплатив шахтарям зарплатні борги та встановив пріоритет використання українського вугілля (замість резервного газу) на ТЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32