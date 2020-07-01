Експерти прокоментували проблеми шахтарів і рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Уряд прийняв низку важливих рішень, аби вивести вітчизняні шахти із простою: ініціював заборону електроенергії з РФ, встановив пріоритет у використанні українського вугілля на ТЕС. Однак лишаються не вирішені проблеми, серед яких - мільярдні борги енергетиків за вугілля. Про це УНН заявив колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков, коментуючи безстрокову акцію протесту шахтарів і профспілкових працівників, яка днями розпочалася у Києві.
"Все що зробило Міненерго і КМУ - це дуже правильні кроки. Але додатково треба розв'язати боргові зобов'язання на енергоринку. Бо сьогодні 1 липня - і ми зайшли на новий ринок, але з великими боргами. А для заходу на новий ринок було дві головні умови: вирішити питання боргів і скасувати перехресне субсидіювання", - пояснює Плачков.
У свою чергу експерт з питань енергетики Сергій Дяченко підтверджує, що до прийняття антикризових рішень Кабміну деякі ТЕС використовували російське вугілля, чим спровокували кризу у вугільній галузі України.
"Мені абсолютно не зрозуміло, чому вони працюють на імпортному вугіллі, на антрациті, який завозиться з РФ - перекуповується з ОРДЛО. Чому блоки, які могли б працювати на нашому вугіллі, стоять. Ситуацію треба виправляти директивно, економічного сенсу продовжувати так й надалі немає", - додав він.
Фахівець також висловив підтримку працівникам галузі, які вимагають вивести українські шахти із простою, і вугільникам, які просять уряд платити їм вчасно зарплати.
Нагадаємо, вирішуючи проблеми шахтарів, Кабмін ініціював заборону імпорту електроенергії з РФ, виплатив шахтарям зарплатні борги та встановив пріоритет використання українського вугілля (замість резервного газу) на ТЕС.