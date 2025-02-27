Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

С начала этого года не было вывоза украинских детей в беларусь, или же их не коммуницировали. Об этом журналисту УНН сообщила юрист-эксперт Регионального Центра прав человека Екатерина Рашевская. Она отметила, что причиной по которой рб могла притихнуть может быть желание выйти сухой из воды по обвинениям в перевоспитании и депортации украинских детей.

Что мы заметили, что с начала этого года, январь-февраль не было вывоза детей в беларусь, или же его не коммуницировали. Там была группка (детей - ред.), которая поехала на новогодние праздники в конце декабря и они вернулись в январе на оккупированную территорию, но с того момента никто не ехал - сказала Рашевская.

Юрист назвала несколько предположений почему в Беларуси притихли с вывозом украинских детей.

"Во-первых, батька (лукашенко - ред.) был занят своими "выборами". Второе предположение и оно более фундаментальное, беларусь планирует выйти сухой из воды, что касается обвинений в перевоспитании и депортации украинских детей. Также она видит себя как некий медиатор, посредник, возможно, в достижении определенных мирных договоренностей, или в других договоренностях, которые будут конкретно касаться детей. И поэтому они так просто притихли", - пояснила Рашевская.

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Однако она отметила, что генеральный директор российского "благотворительного фонда" "поверь в себя" Алексей Талай, который заведует процессом депортации детей с оккупированных территорий на территорию российской федерации, а также их перемещения с целью перевоспитания и милитаризации, индоктринации, уже объявил в своем интервью недавно, что достраивается огромный центр на территории Беларуси, куда будут на регулярной основе приезжать дети с оккупированных территорий Украины.

Он это называет Донбасс. У него Донбасс - это все, и Запорожская оккупированная область, и Херсонская область. В этом центре будут находиться, в частности, и дети с инвалидностью, статусные дети, дети сироты и дети, лишенные родительской опеки. Это все строится за деньги союзного государства, то есть при содействии в том числе и российской федерации. Проект поддерживается их Натальей Качановой с белорусской стороны и поддерживается Валентиной Матвиенко ее визави со стороны российской федерации. То есть это самый высокий уровень сотрудничества, самый высокий уровень перевоспитания - рассказала Рашевская.

Рашевская напомнила, что в прошлом году было подано сообщение в Международный уголовный суд относительно роли беларуси в милитаризованном перевоспитании украинских детей, в вывозе украинских детей на территорию беларуси с такой целью.

"Вместе с нами Литва, как государство, подала коммуникацию, которая касается роли беларуси в депортации украинских детей. На сегодня мы пока не имеем никакой реакции в виде начала расследования по белорусским топ-политикам, или, например, ордеров на арест мы также не имеем на уровне МУС, но тогда же в сентябре МУС заявил, что он имеет юрисдикцию рассматривать такие вопросы. Это уже весомый шаг вперед, это дает нам определенную надежду", - сказала Рашевская.

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Вывоз украинских детей в казахстан

"Что касается других государств, таких как Казахстан, то там вывоз мы фиксировали летом. Возможно, все-таки кто-то поедет, потому что это регулярный проект, который соорганизован Роскосмосом и "Движением первых". Туда дети едут на космодром Байконур (в Казахстане - ред.), который фактически находится в собственности постоянной, аренде РФ, то есть Казахстан как государство там постольку-поскольку", - рассказала Рашевская.

Кроме того, юрист прокомментировала случаи вывоза рф украинских детей в Индию и Китай.

"Что касается вывозов в Индию и в Китай. Они были очень спорадическими в прошлом году, происходили только один раз. Хотя, что касается Индии, там высказывали российские деятели определенную надежду, что в 2025 году это будет на регулярной основе", - сказала Рашевская.

Однако Рашевская отметила, что у украинской стороны есть обоснованные убеждения, что Индия и Китай не знали о том, что это дети с оккупированных территорий.

"Очень возможно, что им документы были выданы в Ростове вместе с ростовскими детьми, потому что например, в Индию детей вывозили специально в группе ростовских детей, вероятно, чтобы скрыть тот факт, что они с оккупированных территорий (Украины - ред.). Поэтому здесь мы не настаиваем, чтобы против деятелей Индии, Китая выдали ордера на аресты", - отметила Рашевская.

Эксперт Регионального Центра прав человека подчеркнула, что они не уверены, что это имеет характер межгосударственного сотрудничества, как в случае с беларусью из-за рф.

Но обращать внимание на это нужно, потому что это не какие-то деполитизированные поездки, просто Китай посмотреть или Индию, чтобы возможно мало могло бы быть как-то оправдать лучшими интересами ребенка. Это поездки, в которых дети из так называемой ЛНР делают презентацию для детей из Индии на много слайдов, где рассказывают об истории "ЛНР" в составе россии и о том, как над ними якобы издевалась Украина и их там оккупировала. То есть это политизированная деятельность, где уже украинские дети превращены в агентов российской пропаганды - подчеркнула Рашевская.

Рашевская отметила, что Украина хотела бы иметь сотрудничество с Индией и Китаем по возвращению депортированных россией украинских детей.

"Индия и Китай не являются на сегодня членами международной коалиции по возвращению украинских детей, к сожалению. Индия и Китай являются членами БРИКС, поэтому у них есть определенное сотрудничество с рф. Мы видим в Индии и Китае такую определенную посредническую миротворческую миссию, а наше видение мира видит и возвращение украинских детей вместе с возвращением гражданских военнопленных, это четвертый пункт Формулы мира. Поэтому их место может быть", - сказала Рашевская.

Она отметила, что именно поэтому реакция Украины на подобные вывозы является достаточно взвешенной.

"Я здесь не буду критиковать, потому что действительно это очень маленькое количество. В Китае вообще только одного ребенка вывезли. В Индию было вывезено 10 детей с оккупированной территории, все дети вернулись. Там не было признаков межгосударственного партнерства. Все было организовано через россотрудничество, русский дом, российские посольства и так далее", - рассказала Рашевская.

Она подчеркнула, что это умышленная операция россии, чтобы попытаться навредить связям Украины с другими государствами, которые потенциально могут играть важную роль в миротворческом процессе.

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Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова сообщила журналисту УНН, что рф использует беларусь как страну-посредника для перемещения украинских детей.

"Депортация - это принудительное перемещение человека за пределы территории Украины через линию границы. (В рф - ред.) начали просто использовать транзитную страну, отправлять в летние лагеря в беларуси, а потом из беларуси часть из них (украинских детей - ред.) возвращается, а часть не возвращается на оккупированные территории. У нас есть предположение, что они депортируются просто через территорию Беларуси, то есть она используется как страна-посредник", - рассказала Суслова.

Однако она отметила, что это требует квалификации, расследования, верефикации.

"Это уже вопрос Офиса Генпрокурора, СБУ, потому что мы не занимаемся расследованием этих преступлений", - сказала Суслова.

Дополнение

В 2023 году в Европарламенте просили Международный уголовный суд (МУС) рассмотреть возможность выдачи ордера на арест президента Беларуси Александра Лукашенко.

Депутаты Европарламента отмечали, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконном вывозе детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал в июле 2024 года, что с белорусской стороной общение происходит и в отношении украинских детей, которые были депортированы в беларусь.

В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовской-беловой за совершение международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей.