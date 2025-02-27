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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Київ  •  УНН

 • 91877 перегляди

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З початку 2024 року не зафіксовано випадків вивезення українських дітей до білорусі. Експертка пов'язує це з "виборами" та бажанням країни уникнути звинувачень у депортації дітей.

З початку цього року не було вивезення українських дітей в білорусь, або ж їх не комунікували. Про це журналісту УНН повідомила юристка-експертка Регіонального Центру прав людини Катерина Рашевська. Вона зауважила, що причиною через яку рб могла принишкнути може бути бажання вийти сухою з води щодо обвинувачень в перевихованні та депортації українських дітей.

Що ми помітили, що з початку цього року, січень-лютий не було вивезення дітей в білорусь, або ж його не комунікували. Там була групка (дітей - ред.), яка поїхала на новорічні свята наприкінці грудня і вони повернулися в січні на окуповану територію, але з того моменту ніхто не їхав

- сказала Рашевська.

Юристка назвала декілька припущень чому в білорусі принишкли з вивезенням українських дітей.

"По-перше, батька (лукашенко - ред.) був зайнятий своїми "виборами". Друге припущення і воно більш фундаментальне, білорусь планує вийти сухою з води, що стосується обвинувачень в перевихованні та депортації українських дітей. Також вона бачить себе як певний медіатор, посередник, можливо, в досягненні певних мирних домовленостей, чи в інших домовленостях, які будуть конкретно стосуватися дітей. І відтак вони так просто принишкли", - пояснила Рашевська.

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Проте вона зауважила, що генеральний директор російського "благодійного фонду" "поверь в себя" Олексій Талай, який завідує процесом депортації дітей з окупованих територій на територію російської федерації, а також їхнього переміщення з метою перевиховання та мілітаризації, індоктринації, вже оголосив у своєму інтерв'ю нещодавно, що добудовується величезний центр на території білорусі, куди будуть на регулярній основі приїжджати діти з окупованих територій України.

Він це називає Донбас. В нього Донбас - це все, і Запорізька окупована область, і Херсонська область. В цьому центрі будуть перебувати, зокрема, і дітки з інвалідністю, статусні діти, діти сирі та діти позбавлені батьківського піклування. Це все будується за гроші союзної держави, тобто за сприянням в тому числі й російської федерації. Проєкт підтримується їхньою Наталією Качановою з білоруської сторони й підтримується Валентиною Матвієнко її візаві з боку російської федерації. Тобто це найвищий рівень співпраці, найвищий рівень перевиховання

- розповіла Рашевська.

Рашевська нагадала, що торік було подано повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо ролі білорусі у мілітаризованому перевихованні українських дітей, у вивезенні українських дітей на територію білорусі з такою метою.

"Разом з нами Литва, як держава, подала комунікацію, яка стосується ролі білорусі у депортації українських дітей. На сьогодні ми поки що не маємо жодної реакції у вигляді початку розслідування по білоруським топ-політикам, чи, наприклад, ордерів на арешт ми також не маємо на рівні МКС, але тоді ж у вересні МКС заявив, що він має юрисдикцію розглядати такі питання. Це вже вагомий крок вперед, це дає нам певну надію", - сказала Рашевська.

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Вивезення українських дітей в казахстан

"Що стосується інших держав, таких як Казахстан, то там вивезення ми фіксували влітку. Можливо, все-таки хтось поїде, тому що це регулярний проєкт, який співорганізований Роскосмосом та "Движением первых". Туди діти їдуть на космодром Байконур (в Казахстані - ред.), який фактично перебуває у власності постійній, аренді рф, тобто Казахстан як держава там постільки-постільки", - розповіла Рашевська.

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Окрім того, юристка прокоментувала випадки вивезення рф українських дітей в Індію та Китай.

"Що стосується вивезень в Індію та в Китаї. Вони були дуже спорадичними у минулому році, відбувалися лише одноразово. Хоча, що стосується Індії, там висловлювали російські діячі певне сподівання, що в 2025 році це буде на регулярній основі", - сказала Рашевська.

Проте Рашевська наголосила, що в української сторони є обґрунтовані переконання, що Індія і Китай не знали про те, що це діти із окупованих територій.

"Дуже можливо, що їм документи були видані у ростові разом із ростовськими дітьми, тому що наприклад, в Індію дітей вивозили спеціально в групі ростовських дітей, ймовірно, щоб приховати той факт, що вони з окупованих територій (України - ред.). Тому тут ми не наполягаємо, щоб проти діячів Індії, Китаю видали ордери на арешти", - зазначила Рашевська.

Експертка Регіонального Центру прав людини підкреслила, що вони не впевнені, що це має характер міждержавної співпраці, як у випадку з білорусюю через рф.

Але звертати увагу на це потрібно, тому що це не якісь деполітизовані поїздки, просто Китай подивитися чи Індію, щоб можливо мало могло б бути якось виправдати найкращими інтересами дитини. Це поїздки, в яких діти із так званої ЛНР роблять презентацію для дітей з Індії на багато слайдів, де розповідають про історію "ЛНР" в складі росії і про те, як над ними нібито знущалась Україна і їх там окуповувала. Тобто це політизована діяльність, де вже українські діти перетворені на агентів російської пропаганди

- наголосила Рашевська.

Рашевська зазначила, що Україна хотіла б мати співпрацю з Індією і Китаєм щодо повернення депортованих росією українських дітей.

"Індія та Китай не є на сьогодні членами міжнародної коаліції з повернення українських дітей, на жаль. Індія та Китай є членами БРІКС, тому в них є певна співпраця з рф. Ми вбачаємо в Індії та Китаю таку певну посередницьку миротворчу місію, а наша візія миру вбачає і повернення українських дітей разом із поверненнями цивільних військовополонених, це четвертий пункт Формули миру. Тому їхнє місце може бути", - сказала Рашевська.

Вона зазначила, що саме тому реакція України на подібні вивезення є досить виваженою.

"Я тут не буду критикувати, тому що справді це дуже маленька кількість. В Китаї взагалі тільки одну дитину вивезли. У Індію було вивезено 10 дітей з окупованої території, всі діти повернулися. Там не було ознаки міждержавного партнерства. Все було організовано через россотрудничество, русский дом, російські посольства тощо", - розповіла Рашевська.

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Вона наголосила, що це зумисна операція росії, щоб спробувати нашкодити зв'язкам України з іншими державами, які потенційно можуть відігравати важливу роль в миротворчому процесі.

білорусь відправляє українських дітей на тренування до військових- ЗМІ11.01.24, 12:41 • 25924 перегляди

Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова повідомила журналісту УНН, що рф використовує білорусь як країну-посередника для переміщення українських дітей.

"Депортація - це примусове переміщення людини за межі території України через лінію кордону. (В рф - ред.) почали просто використовувати транзитну країну, відправляти в літні табори в білорусі, а потім з білорусі частина з них (українських дітей - ред.) повертається, а частина не повертається на окуповані території. В нас є припущення, що вони депортуються просто через територію білорусі, тобто вона використовується як країна-посередник", - розповіла Суслова.

Проте вона зазначила, що це потребує кваліфікації, розслідування, верефікації.

"Це вже питання Офісу Генпрокурора, СБУ, тому що ми не займаємося розслідуванням цих злочинів", - сказала Суслова.

Доповнення

У 2023 році у Європарламенті просили Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість видачі ордера на арешт президента білорусі александра лукашенка.

Депутати Європарламенту зазначали, що білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконному вивезенні дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв в липні 2024 року, що з білоруською стороною спілкування відбувається й щодо українських дітей, яких було депортовано в білорусь.

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової через скоєння міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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